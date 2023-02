Lazio, sono "troppi i punti persi". La società risponde con un messaggio ai tifosi - VIDEO

La Lazio si fa male al Bentegodi, soprattutto se si vuole salire ancora più in alto in classifica. In questo momento i biancocelesti si trovano al quarto posto con 7 punti in più rispetto lo scorso anno. Ottimo risultato ma ciò che pesa alla tifoseria e alla piazza di Roma sono i punti persi, ben 17, da situazione di vantaggio nella ripresa. E' questo il tema che continua ad aleggiare in casa Lazio. Quando tutto sembrava ormai scritto per i giocatori di Maurizio Sarri, puntualmente, nella ripresa arriva il colpo da parte della squadra avversaria, l'ultima della lista proprio l'Hellas Verona. Così, a pochi passi dal big match in programma sabato 11 febbraio, contro l'Atalanta, la società ha voluto rispondere a mezzo social promettendo ai tifosi di non smettere mai di lottare. Qui sotto la clip del club biancoceleste.