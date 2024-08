Lazio, squadra e staff in partenza per Udine: il post social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto in casa Lazio per la seconda giornata di campionato in cui i biancocelesti sfideranno l'Udinese nella gara in programma sabato 24 agosto alle 18.30 al Bluenergy Stadium. Dopo la conferenza stampa di mister Baroni squadra e staff sono quindi partiti alla volta di Udine così come testimonia il post pubblicato dalla società sui social: "Si va a Udine!".