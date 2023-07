Lazio, squadra in partenza da Fiumicino: Auronzo la attende - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sta per iniziare il sedicesimo ritiro consecutivo per la Lazio ad Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste, come mostra il video pubblicato sui propri canali social, è in partenza da Fiumicino con destinazione Venezia. Dal capoluogo veneto la squadra di Maurizio Sarri si trasferirà sotto le Tre Cime di Lavaredo, pronta ad affrontare 17 giorni di preparazione atletica.