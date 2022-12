Lazio, Thiago-Andrea fanno impazzire i tifosi. Immobile: "Dammi il pugno" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, due compagni di reparto, ma amici anche fuori dal rettangolo verde. I due giocatori della Lazio hanno legato molto in questi ultimi mesi, complice anche l'arrivo del quartogenito del capitano, Andrea e del bebè dell'arciere, Thiago. Insieme a Jessica Melena e Chiara Nasti, i due attaccanti hanno formato un bel quartetto, deliziando i tifosi anche con una serie di siparietti. Questa volta a far impazzire di dolcezza e ironia i tifosi - dopo l'episodio di Immobile che fa calciare il pallone a Thiago - è stato proprio Zac. L'ex Verona tramite il proprio account Instagram ha pubblicato la foto del suo primogenito insieme ad Andrea. Nello scatto, i due baby sono l'uno accanto all'altro in cui Zaccagni scherza e scrive nella didascalia: "Thiago con il suo bro Andrea". Non si risparmia neanche Ciro Immobile che in questo modo ripubblica la stories aggiungendo l'iconica frase: "Dammi il pugno bro". A fine articolo, il siparietto di Zaccagni e Immobile.