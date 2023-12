Lazio, tifosi in rivolta sotto il post del club: "Non c'è niente da commentare"

In vista di Atlético Madrid - Lazio, match che si giocherà il 13 dicembre in Champions League per decretare chi...

WEBTV LAZIO, ECCO I PROVVEDIMENTI: VECINO IL PRIMO A PAGARE? RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito aveva annunciato tolleranza zero. La partenza in campionato della Lazio e alcuni atteggiamenti non sono piaciuti al patron biancoceleste che ha deciso di passare ai fatti. Dopo le parole ripetute in mattinata sulle pagine de Il... RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito aveva annunciato tolleranza zero. La partenza in campionato della Lazio e alcuni atteggiamenti non sono piaciuti al patron biancoceleste che ha deciso di passare ai fatti. Dopo le parole ripetute in mattinata sulle pagine de Il... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | INSIGNE, TENTATIVO A GENNAIO: ECCO LE CONDIZIONI RASSEGNA STAMPA - Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno,... RASSEGNA STAMPA - Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno,...