Lazio - Torino, Acerbi scherza sul suo gol: "Ho pensato 'saliiiii'" - FOTO

Cristian Daniel Acerbi. Sui social l'hanno già rinominato così. Perché in effetti non mancano le analogie tra il siluro che Ledesma aveva gentilmente recapitato all'incrocio dei pali della Roma nel 2006/07, e la rete del centrale della Lazio di questa sera. Cambia la porta dell'Olimpico, ma il piede - il sinistro - è sempre quello, l'effetto del pallone e la distanza dalla porta pure e, come ormai quasi 13 anni fa, anche quella contro il Torino è stata la rete che ha sbloccato la partita. Certo, poi la differenza sta tutta nelle intenzioni dei due: se da una parte Ledesma aveva cercato il gol, dall'altra Acerbi aveva mire ben diverse. In tutti i sensi: "Quando ho calciato ho pensato 'saliiiiii'", ha scritto ironicamente Ace su Instagram. No, in realtà la sua non era una spazzata da terzinaccio di periferia. Bensì una rete meravigliosa che non è passata inosservata anche agli occhi di uno che pende dalle labbra e dai piedi del 33 di Inzaghi: Nicolò Armini. Il capitano della Primavera biancoceleste ha pubblicato una storia esaltato per il gol: "Mamma mia leone". E chissà, magari un giorno oltre ai movimenti difensivi l'ex Sassuolo gli insegnerà anche come piazzarla all'incrocio. Nel frattempo, Immobile riporta la serietà in casa Lazio e si complimenta con la squadra: "Ben fatto ragazzi, orgoglioso di voi". Per lui segnare è normale amministrazione, non servono celebrazioni particolari. Di seguito, ecco i post.

Pubblicato il 31-10 alle 00.40