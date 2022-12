Lazio, un biancoceleste in azzurro: ecco Casale in Nazionale - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Per Casale è arrivato il momento di togliersi la maglia celeste e indossare quella azzurra. Solo una tonalità diversa, un colore più acceso, ma una responsabilità ancora più grande. Vestire la casacca della Nazionale è il sogno di ogni calciatore e Nicolò, tra i migliori difensori del nostro campionato, ne ha l'onore: il laziale è in questi giorni impegnato al Centro Tecnico federale di Coverciano per uno stage in vista di Euro 2024 e della Final Four di Nations Leage. Ecco lo scatto pubblicato dal classe '98 sui suoi social: