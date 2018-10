Lazio, un brindisi a Radu: sorrisi e spumante per festeggiare il suo compleanno - FOTO

Nella Lazio ogni occasione è buona per ribadire quanto la squadra sia coesa, quanto il gruppo sia affiatato: tutti si vogliono bene. L'occasione di oggi arriva dai 32 anni di Radu. Direttamente dal profilo Instagram di Leiva - poi prontamente ripostata anche da Immobile e Durmisi - la foto che testimonia il brindisi dedicato a Radu per il suo compleanno. All'interno di Formello, capitan Lulic tiene in alto i calici assieme a Immobile, Leiva, Basta, Marusic, Durmisi, Milinkovic e ovviamente il festeggiato. Sorrisi e spumante per augurare Buon Compleanno a uno dei senatori del gruppo: "Auguri Boss", recita la didascalia. Tanta bella gente in un momento di festa targato Lazio.