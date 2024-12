Lazio, una Taty Mask sotto l'albero: il post della società - FOTO

Una Lazio non brillantissima espugna il Via del Mare grazie al gol di Marusic nel finale, ma anche con la prestazione di un grande Castellanos. L'argentino apre il match su rigore e va ad esultare insieme ai suoi tifosi, giunti numerosi fino in Puglia per seguire la propria squadra del cuore. L'esultanza con la Taty Mask è ormai iconica e la società la celebra sui suoi profili social, con annessi auguri di buon natale nella descrizione del post.