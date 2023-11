Lazio, Vecino vuole tornare in campo: la storia Instagram fa ben sperare - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È durato troppo poco il derby di Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo, ma pochi minuti dopo ha accusato un problema che lo ha costretto ad abbandonare il match. A ventiquattro ore di distanza l'ex Inter è tornato a pensare alla partita di ieri, pubblicando su Instagram una storia in bianco e nero che lo vede vicino alla bandierina del calcio d'angolo. A rubare l'occhio sono le emoticon selezionate dal calciatore che lasciano ben sperare in un rientro a breve: la prima è un cuore celeste, la seconda quella classica del muscolo per darsi forza e l'ultima la scritta 'back'.