Lazio, vittoria "da squadra": l'esultanza social di Rovella - FOTO

Non è possibile vincere tutte le partite strameritando. Non lo fanno le squadre costruite per farlo, non si può dare per scontato che lo faccia anche la Lazio. Ed è proprio per questo che i tre punti di Lecce pesano come un macigno. La Lazio sovrasta le avversità e vince una partita contro una squadra tignosa e che ha dato il 101%. Una vittoria sporca, da squadra, da Lazio. Proprio come l'ha definita Rovella in una sua storia social.