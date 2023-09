Lazio, vittoria e festa negli spogliatoi con un ex - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio vince e convince a Napoli. I ko con Lecce e Genoa finiscono nel dimenticatoio dopo la prova maiuscola della squadra di Sarri. Il successo per 2-1 rilancia le aquile che ora vanno alla sosta per le nazionali con un umore decisamente diverso. Una vittoria importante festeggiata alla grande negli spogliatoi del Maradona che hanno accolto anche un ex. Il mister Nenci, preparatore dei portieri, ha postato una foto del post partita che lo vede abbracciato a Ivan Provedel e a Pepe Reina. L'estremo difensore spagnolo, attualmente al Villarreal, non è voluto mancare al match tra due delle sue ex squadre e a fine partita ha incontrato ex compagni e staff.