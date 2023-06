Lazio, Zaccagni e Chiara Nasti scherzano sui social: "Cacciato di casa prima del matrimonio" - FOTO

Mancano poco più di 24 ore al matrimonio da sogno tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. La coppietta si sposerà domani 20 giugno alle 16.30 alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e dopo si terrà la cerimonia la festa nella celebre location di Villa Miani con vista sulla Capitale. I preparativi sono già iniziati e la sposa ha bisogno di tutto il tempo necessario per farsi bella nel giorno più importante della sua vita, per questo, come vuole la tradizione, lo sposo questa notte dormirà lontano da casa per poi ritrovare la sua futura moglie all'altare. Sui social i due hanno pubblicato un esilarante scatto che vede l'attaccante della Lazio andare via dall'abitazione con un mucchio di vestiti in mano con tanto di didascalia: "Follia, cacciato di casa prima del matrimonio".