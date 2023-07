Lazio, Zaccagni e Chiara Nasti: una luna di miele con vista sul Grand Canyon - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Manca pochissimo al ritorno sul campo. Tra pochi giorni Mattia Zaccagni partirà insieme al resto della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore, ma intanto si gode gli ultimi giorni accanto alla sua bella sposa Chiara. I due sono in viaggio di nozze negli Stati Uniti e tengono costantemente aggiornati i followers sui loro spostamenti tra hotel da sogno e passeggiate nei quartieri più famosi di Los Angeles. Questa mattina si sono anche concessi un bellissimo giro in elicottero per ammirare dall'alto il Grand Canyon e ovviamente alcune riprese del viaggio sono state postate sui social.