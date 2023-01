Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ribadire che la Lazio non molla e che è dereminata a raggiungere i propri obiettivi, "per dire a tutti che siamo questi", come scrive Mattia Zaccagni sotto al post Instagram per festeggiare la vittoria contro il Sassuolo. Ecco il post dell'attaccante per questa "splendida domenica":