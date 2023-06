Lazio, Zaccagni non si ferma: allenamento anche in vacanza - VIDEO

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, GILA: "SAPEVO SAREBBE STATA DURA. HO CHIESTO UN AIUTO PSICOLOGICO..." Intervenuto ai microfoni di Relevo direttamente dal ritiro della Spagna Under 21, Mario Gila ha fatto una sorta di bilancio della sua prima stagione vissuta con la maglia della Lazio. Ecco le parole del difensore classe 2001: "Sapevo che sarebbe stato difficile,... Intervenuto ai microfoni di Relevo direttamente dal ritiro della Spagna Under 21, Mario Gila ha fatto una sorta di bilancio della sua prima stagione vissuta con la maglia della Lazio. Ecco le parole del difensore classe 2001: "Sapevo che sarebbe stato difficile,... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | BERARDI, FASE DI STALLO CON IL SASSUOLO: COSA SUCCEDE CALCIOMERCATO LAZIO - Il primo nome sulla lista dei desideri di Maurizio Sarri è Domenico Berardi. Come raccontato dalla nostra redazione, la Lazio sembrava vicinissima all'acquisto dell'esterno offensivo dal Sassuolo per una cifra intorno ai 19/20... CALCIOMERCATO LAZIO - Il primo nome sulla lista dei desideri di Maurizio Sarri è Domenico Berardi. Come raccontato dalla nostra redazione, la Lazio sembrava vicinissima all'acquisto dell'esterno offensivo dal Sassuolo per una cifra intorno ai 19/20... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DI MARZIO: "NELLA LISTA DI SARRI SPUNTA L'EX JUVE" Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sull'interesse della Lazio per Lucas Torreira. Tuttavia, parlando dell'uruguaiano ha fatto il nome di un altro giocatore che mai, prima d'ora, era stato accostato ai... Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sull'interesse della Lazio per Lucas Torreira. Tuttavia, parlando dell'uruguaiano ha fatto il nome di un altro giocatore che mai, prima d'ora, era stato accostato ai...