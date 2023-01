Lazio, Zaccagni: "Non uno dei momenti migliori, ma restiamo uniti" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È servito un giorno a Mattia Zaccagni per smorzare l'amaro in bocca lasciato dalla beffa subita contro l'Empoli. La Lazio si è fatta rimontare dai toscani nei minuti finali della partita dopo che era andata in vantaggio grazie ai gol di Felipe Anderson e dello stesso arciere. Il numero 20 biancoceleste, dopo aver riflettuto a mente fredda, ha scritto su Instagram un pensiero sul match: "Non vincere una gara come quella di ieri lascia tanto amaro in bocca, sicuramente non è uno dei momenti migliori di questa Lazio, restiamo uniti, utilizzeremo questa rabbia facendola diventare carica positiva per la prossima".