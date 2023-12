Lazio, Zaccagni segna il raddoppio: la società gioca con il suo numero - FOTO

Due gol simili per certi versi, entrambi arrivati dopo una moltitudine di conclusioni respinte da portiere e difensori che hanno tenuta lì, ferma, strozzata in gola l'esultanza prima del vantaggio e poi di un raddoppio arrivato nel momento più complicato della partita. La Lazio vince a Empoli per 0-2 grazie alle reti di Matteo Guendouzi e di Mattia Zaccagni. Entrambi inquadrati in un scatto iconico durante l'esultanza, la società sui social ha deciso di giocare sul numero di maglia dell'ex Hellas Verona e sul risultato finale della partita: il numero 20 ha realizzato lo 0-2.