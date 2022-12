Lazio, Zarate non ti ha dimenticato: il video social fa impazzire i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nella testa di Mauro Zarate c'è solo la Lazio. L'argentino non ha giocato solo con la maglia biancoceleste in Italia (ha indossato anche le casacche di Inter e Fiorentina), ma con questa ha esordito nel Bel Paese ed è stata anche la sua esperienza più lunga oltre quella al Velez. La dimostrazione del suo attaccamento alla prima squadra della Capitale è arrivata su Instagram: si è ripreso durante un momento di svago con la famiglia e gli amici in piscina mentre cantava l'inno 'Vola Lazio Vola'. Oltre a ricordare la maggior parte delle parole, Zarate ha scritto nella Story: "Sempre forza Lazio". Un gesto che è arrivato dritto al cuore dei tifosi che lo hanno sempre amato.