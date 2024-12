Lecce - Lazio, Marusic è l'MVP: la decide "Re Adam" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Tre punti che valgono doppio quelli conquistati oggi al Via del Mare. La Lazio batte un Lecce coraggioso che non si è lasciato scoraggiare dai 45' in dieci uomini. Sul tramonto della gara è arrivato il destro al volo di Adam Marusic, subentrato da pochi minuti ma subito decisivo. La rete siglata dal montenegrino all'87' vale il premio di MVP del match e la società lo celebra sui suoi social.