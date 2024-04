Match day | Roma- Lazio: il club suona la carica sui social - FOTO

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi alle 18:00 andrà in scena il derby della Capitale. La Lazio, dopo le vittorie in campionato con Frosinone e Juve vuole fare risultato contro i rivali storici per avvicinare le prime cinque posizioni battendo una diretta concorrente per la zona Europa. Immobile e compagni avranno il supporto dei tifosi biancocelesti che riempiranno la Curva Nord e i Distinti adiacenti. Sarà la prima stracittadina per Tudor che cercherà di mettere in difficoltà la Roma con i suoi dettami di gioco. Per l'occasione,come di consueto, la società biancoceleste ha postato sui propri profili social la foto di Pedro con la didascalia "C'mon Eagles", l'emoticon dell'aquila e le informazioni relative alla gara.

