Milinkovic, il saluto di Marusic: "Buona fortuna fratello mio" - FOTO

La partenza di Milinkovic Savic sta scatenando tutto l'ambiente laziale come era prevedebile. C'è chi sui social lo omaggia con foto ricordo di questi anni con l'aquila sul petto, chi gli chiede di tornare in futuro e chi come i fortunati compagni di squadra che hanno potuto viverlo da vicinissimo, gli augurano buona fortuna. Questo è il messaggio di Adam Marusic per il suo grande amico, anzi un fratello, a lui piace chiamarlo così in questo scatto in cui sorridono insieme.