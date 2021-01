Parma - Lazio, la carica Akpa Akpro: "Vittoria da squadra" - FOTO

Un'ottima Lazio si sbarazza del Parma al Tardini e conquista altri 3 punti in campionato, Prima il piattone di Luis Alberto e poi il graffio di Caicedo mandano al tappeto Gervinho e compagni. Venticinque minuti più recupero in campo per Akpa Akpro che ha dato il solito contributo alla squadra. Il centrocampista in maglia 92 ha commentato la gara su Instagram: "3 punti grande partita di squadra Forza Lazio"