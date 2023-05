Al termine della sfida di ieri contro il Cosenza, il cui pareggio ha determinato la promozione diretta della squadra di Sanderra in Primavera 1, i giovani aquilotti hanno indossato una maglia celebrativa con il motto "Tutti per uno". Lo slogan è stato ripreso anche dalla società per utilizzarlo come didascalia di uno dei post sui social per omaggiare l'impresa: