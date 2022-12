Raul Moro festeggia il compleanno. Quanti laziali presenti! - FOTO

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Moro ha festeggiato il suo ventesimo compleanno in un noto locale di Roma insieme ad alcuni suoi ex compagni. Come si vede nella foto postata sui social, che ritrae l'esterno della Ternana intento a soffiare la candelina della torta, in sua compagnia Luis Alberto, Pedro, Mario Gila, Patric e Luka Romero. L'ex esterno biancoceleste, in questa stagione in prestito alla Ternana, al momento ha totalizzato con la squadra umbra 11 presenze e 1 gol.

