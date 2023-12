Rovella e Isaksen, due tifosi d'eccezione. Sui social suonano la carica: "Avanti Lazio" - FOTO

Nicolò Rovella è costretto questa sera a gutarsi la sfida della sua Lazio contro l'Atletico Madrid da casa. Il giallo rimediato contro il Celtic gli ha infatti costato una squalifica e per questo non è presente allo stadio Metropolitano insieme ai compagni. Ovviamente non ha intenzione di perdersi neanche un minuto della sfida e infatti ha pubblicato uno scatto sui suoi profili social taggando anche lsaksen, altro assente stasera per infortunio. Due dettagli che non passano inosservati: le pantofole con tanto di scudetto e un "Avanti Lazio" in bella mostra.