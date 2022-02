Serie A, la domanda su San Valentino scatena la reazione dei tifosi - FOTO

Aprite le porte a San Valentino. Oggi è la giornata dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo. In particolare, la ricorrenza non è festeggiata solo tra coppie ma come sottolinea anche la Lega Serie A tramite i propri canali social, riguarda soprattutto anche il mondo del calcio. "Buongiorno! Oggi ci siamo svegliati tutti più romantici", scrive su un post di Instagram, chiedendo poi quale sia il calciatore che più ha fatto innamorare del calcio. La palla adesso passa ai tifosi, alcuni si sono iniziati a scatenare sotto la pubblicazione. I commenti sono aperti anche alla tifoseria della Lazio, segnalando magari anche un componente della rosa biancoceleste che più ha emozionato i sostenitori biancocelesti. Chissà dunque se tra questi spunterà o meno anche il nome di Ciro Immobile, visti i suoi numeri e le pagine della storia della Lazio che sta scrivendo giorno dopo giorno. Insomma, il sorteggio è aperto, vedremo chi avrà la meglio...