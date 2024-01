Udinese - Lazio, una sfida 'a disposizione di tutti': gli orari nel mondo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In Italia, per essere precisi a Udine e ancora più minuziosi al Bluenergy Stadium, la Lazio scenderà in campo contro i padroni di casa alle ore 15.00. Un orario comodo per tutti gli abitanti dello Stivale ma che, ovviamente, varia in tutti i paesi del mondo in base alla loro collocazione. Nel post pubblicato dalla società sul proprio profilo X (ex Twitter) sono mostrati tutti gli orari principali del calcio d'inizio nel globo: da Copenaghen a New York, passando per Jakarta, Cape Town, Londra, Rio, Mexico City, Tokyo, Beijing, Cairo e Sydnei. Se per tutti la lancetta varia in un range tra le 8.00 e le 23.00, per la città australiana sarà più difficile seguire il match, in programma all'1.00.