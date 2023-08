Akpa Akpro, Zanetti: “Ha preferito non tornare, non gliene faccio una colpa”

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Sarà al Monza il futuro di Akpa Akpro. Il centrocampista, dopo l'esperienza all'Empoli, si trasferirà in Brianza in prestito con diritto di riscatto. Proprio il suo ex allenatore in Toscana Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa del mancato ritorno del calciatore. Ecco le sue parole: "Su Akpa non aggiungo altro, lo avremmo rivoluto ma ha fatto altre scelte. Il ragazzo ha preferito non tornare, non gliene faccio una colpa perché è una sua scelta. Vogliamo gente che sposi questa maglia come una seconda pelle. L'equilibrio va trovato, se hai in campo giocatori offensivi non significa che non bisogna difendere".