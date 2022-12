Calciomercato, Abraham e Muriqi: una strana storia di destini incrociati

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le vie del mercato sono infinite e sempre ricche di sorprese. Stavolta sembra poter nascere un intreccio tra due calciatori che apparentemente non hanno nulla in comune. Nella fattispecie sono il centravanti della Roma Tammy Abraham e l'ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi attualmente in forza al Maiorca. Il primo sta vivendo una fase calante dopo il buon rendimento della passata stagione. Il secondo dopo aver lasciato definitivamente la Capitale sembra essere un altro giocatore. A suon di gol in Liga (8 in 12 apparizioni) ha catalizzato su di sé le attenzioni di diversi club. Tra questi c'è l'Aston Villa di Unai Emery che sta cercando insistentemente un bomber. Nel ventaglio delle opzioni c'è anche Abraham il cui rapporto con la Roma non è saldo come qualche tempo fa. Dunque la scelta del club di Birmingham potrebbe condizionare il prosieguo della stagione o di uno o dell'altro. La Lazio dal canto suo si augura che il prescelto possa essere Muriqi visto che nel caso incasserebbe il 45% della cessione. Vista la valutazione attuale di almeno 20 milioni di euro potrebbe rappresentare un bel tesoretto per sbloccare la situazione dell'indice di liquidità.