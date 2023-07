Calciomercato | Bernardo Silva segue Milinkovic? L'offerta folle

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Milinkovic potrebbe non essere l'unico ad accasarsi all'Al Hilal nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da CBS Sport, il club arabo sarebbe pronto a versare nelle casse del Manchester City circa 70 milioni di euro per assicurarsi Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese è reduce dalla vittoria di uno storico triplete con i Citizens, ma la sua carriera potrebbe subire una svolta improvvisa, portandolo all'età di 28 anni in Arabia Saudita.