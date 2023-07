Calciomercato | Bloccato Brozovic. Seri problemi per l'Al Nassr. E Berardi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Al Nassr rischia di non poter tesserare Brozovic. Secondo quanto riporta dalla Spagna, Mundo Deportivo, il club arabo sarebbe stato bloccato dalle sanzioni Fifa che gli impedirebbero di tesserare giocatori fino al 31 dicembre 2024. Questo significa che, nonostante abbia firmato il contratto con il nuovo club, il centrocampista croato non può ottenere il transfer internazionale. Allo stesso modo verrebbe bloccata ogni possibile pista che porta ad altri profili come Berardi, accostato anche lui all'Al Nassr. La soluzione? L'unica sarebbe quella di pagare tutti i debiti insoluti per far cessare la sanzione.