Calciomercato | Dybala insieme a Milinkovic? La clamorosa suggestione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Lazio e Roma sono alle prese con non pochi cavilli di calciomercato. Se da una parte il contratto in scadenza di Milinkovic apre le porte a un possibile addio (anche se le stra percorribili sono tre), dall'altra la clausola da 12 milioni di euro nel contratto di Dybala fa tremare i giallorossi. Un destino simile che, addirittura, potrebbe incrociarsi: da una Capitale, Roma, all'altra, Londra. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, infatti, il Chelsea avrebbe inserito nella sua lista della spesa anche Paulo Dybala. Il tecnico Pochettino qualche anno fa si esprimeva con bellissime parole su di lui e la clausola da 12 milioni nel contratto del 21 romanista, semplifica una situazione che andrà seguita con attenzione nei prossimi giorni.

Calciomercato Lazio | Milinkovic al Chelsea: più suggestione che strada concreta

E Milinkovic? Per quel che riguarda il centrocampista della Lazio le dinamiche non sono così logiche e semplici. Il Sergente, secondo alcune indiscrezioni, era stato proposto dal suo agente Kezman al Chelsea, in sostituzione di uno tra Mason Mount, trasferitosi al Manchester United, o di Mateo Kovacic, oggi al City. Insomma, se da una parte si parla di interesse concreto, dall'altra è più una suggestione che, se però dovesse portare a delle evoluzioni, si incapperebbe in uno scenario a tratti surreale. Dyabala e Milinkovic, i talenti di Roma e Lazio, sotto la stessa bandiera: quella Blues.