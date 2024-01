Calciomercato | Fabrizio Romano: "Samardzic-Napoli, svolta nella trattativa"

Il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare Lazar Samardzic e nei prossimi giorni spera di arrivare alla chiusura definitiva dell'operazione. A conferma della volontà della dirigenza partenopea sono gli ultimi aggiornamenti riportati in esclusiva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano e dal collega Matteo Moretto. La società campana è riuscita infatti a sbloccare il nodo dei diritti televisivi, trovando l'accordo con il padre-agente del calciatore, lo stesso con cui in queste ore proverà a definire l'ingaggio che percepirà il centrocampista alla corte di Mazzarri. Parallelamente sono state portate avanti anche le trattative tra le due società sul prezzo del cartellino e sarebbe stato registrato un importante avvicinamento. Il Napoli spera di poter definire il tutto entro la prossima settimana, resta a guardare invece la Lazio che non è mai andata oltre il semplice sondaggio.

