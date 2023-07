Calciomercato Fiorentina | Chiusura vicina per un centrocampista: le ultime

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo di mercato in arrivo in casa Fiorentina. Il club viola è vicinissimo ad Athur della Juventus. Il centrocampista non rientra più nei piani del club bianconero e dovrebbe approdare in Toscana in prestito oneroso a 2-3 milioni di euro con diritto di riscatto a favore del club di Commisso che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Una vera e propria trattativa lampo condotta dal duo Pradè-Burdisso. Il mediano in passato era stato accostato alla Lazio, ma a quanto pare giocherà agli ordini di Vincenzo Italiano. L'ingaggio però verrà pagato in parti uguali dalle due società.