Calciomercato | Gli arabi non si fermano: nel mirino anche un giocatore della Roma

Non si arresta l'offensiva dell'Arabia Saudita in questa sessione di mercato e dopo Brozovic e Milinkovic anche un altro calciatore della Serie A potrebbe approdare in terra saudita. Come riportato da Sky Sport infatti l'Al-Shabab avrebbe messo gli occhi su Leonardo Spinazzola. Il club avrebbe già presentato un'offerta per convincere la Roma a far partire l'esterno giallorosso.