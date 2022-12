Calciomercato, il Milan accorcia i tempi: la proposta a Giroud per il rinnovo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan e Giroud sono pronti a proseguire il loro matrimonio. L'attaccante rossonero che sta facendo faville anche con la nazionale francese al Mondiale in Qatar sembra vicinissimo al rinnovo con il club milanese. Secondo quanto riportato da "Gazzetta dello Sport" la società vorrebbe anticipare i tempi. L'incontro inizialmente previsto per febbraio-marzo dovrebbe andare in atto subito dopo la rassegna mondiale. La proposta dovrebbe prevedere il prolungamento per un anno fino al 2024 a 3,2 milioni di euro.