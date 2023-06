Calciomercato Inter | Il Chelsea piomba su Onana, e Acerbi...

TUTTOmercatoWEB.com

Si lavora in casa Inter in vista della prossima stagione. Archiviata la sconfitta in Champions League i nerazzurri sono al lavoro sul mercato soprattutto per quanto riguarda la situazione di Onana. Come riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia il Chelsea vuole il portiere con l'Inter che ha fissato il prezzo a 60 milioni, in caso di offerta accettata il sostituto sarebbe Vicario. Non solo, con i Blues si parlerà anche di Lukaku, priorità in casa nerazzurra, e anche del difensore Chalobah. In uscita attenzione a Gosens: per lui offerte dalla Premier, Bournemouth, ma anche dalla Bundeslinga con l'Union Berlino in pole. Infine il riscatto di Acerbi dalla Lazio sembra essere sempre più vicino.