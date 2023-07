Calciomercato Inter | Morata in pole, piace anche Balogun dell'Arsenal

TUTTOmercatoWEB.com

Inter e Roma si contendono Alvaro Morata. Nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra gli agenti del giocatore nella sede dell’Inter definito da Bozzo piuttosto positivo. Come riportato da Sky Sport: "Per il giocatore non c'è una vera e propria clausola ma un problema fiscale. L’Atletico Madrid non può cederlo a una cifra inferiore ai 20 milioni e mezzo perché farebbe una minusvalenza e avrebbe problemi con il fisco spagnolo. Il costoquindi non scenderà dai 20 milioni e mezzo. I nerazzurri come alternativa hanno puntato il giovane Balogun che l'Arsenal valuta 35 milioni più bonus".