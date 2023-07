Calciomercato Inter | Onana sblocca Lukaku e sullo sfondo c'è Gnonto

TUTTOmercatoWEB.com

Inter scatenata sul mercato. I nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Thuram e Frattesi ma ora il nodo principale è quello che riguarda la porta. Come riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia lo United è infatti vicino alla chiusura per Onana ma non solo: “Siamo entrati nel vivo di questa vicenda che ha portato lo United ad avvicinarsi con l'offerta di 50 milioni, il prossimo giro dovrebbe essere a 55 milioni bonus compresi. Trubin è in pole come sostituto anche se sono stati proposti Navas ma anche Sommer e Audero. C'è da risolvere anche il nodo Handanovic. Con i soldi di Onana a 30-35 milioni si può sbloccare Lukaku, il nome che aggiungo stasera sulla sfondo è quello di Gnonto che però è collegato a due questioni: l'uscita di Correa e la concorrenza della Premier con Everton e Aston Villa e Friburgo dalla Bundesliga. Per Gnonto sarebbe un ritorno al passato".