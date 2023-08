Calciomercato Juve | L'Arabia beffa i bianconeri: ecco dove andrà Kessie

Niente Juve per Kessie. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista è ormai a un passo dal firmare con l'Al Ahli. A convincere l'ex Milan il maxi ingaggio offerto dal club saudita, riuscito a strappare l'ivoriano al Barcellona grazie all'ultima offerta di 15 milioni di euro. Il calciatore, che nelle ultime settimane era stato accostato anche ai bianconeri, firmerà un contratto con il sodalizio arabo fino al giugno 2026.

🚨 Franck Kessié to Al Ahli, here we go! Verbal agreement finally reached with Barcelona for fee around €15m 🟢🇸🇦



Al Ahli and Barça remain in contact to check the documents then sign the deal in the next hours.



Kessié will put paper on three year deal, valid until June 2026. pic.twitter.com/xEb5lq0Jhi