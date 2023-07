Calciomercato | L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo tenta un altro grandissimo colpo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'Arabia Saudita sta diventando sempre di più una delle nuove frontiere del calcio. Dopo i vari Koulibaly, Brozovic e Milinkovic Savic un altro grandissimo calciatore potrebbe presto sbarcare in Medio Oriente. Si tratta di Sadio Mane che quest'anno ha militato nel Bayern Monaco dopo sei stagioni al Liverpool in cui ha praticamente vinto tutto. In Baviera però anche a causa di un infortunio che gli ha precluso la possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar non ha trovato la medesima continuità ragion per cui come dichiarato dal presidente dei bavaresi, Herbert Hainer in un'intervista alla Bild è in corso una trattativa con Al Nassr, formazione in cui milita Cristiano Ronaldo. Nel caso quindi formerebbero una coppia offensiva di altissima qualità che fino a qualche anno fa avrebbe fatto comodo a diversi club europei.