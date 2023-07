Calciomercato Lazio | Ala più Amdouni o Marcos Leonardo: il piano attacco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inizio del ritiro di Auronzo è alle porte e per la Lazio sono ore calde di calciomercato soprattutto per la situazione Milinkovic. Per quanto riguarda le entrate l'attenzione dei biancocelesti è rivolta all'attacco: come riporta la rassegna stampa di Radiosei il piano è stato ribadito nell'incontro di sabato tra Lotito e Sarri, un'ala di qualità ed esperienza più un centravanti giovane.

Calciomercato Lazio, Politano nella lista

Sull'esterno il piano a porta sempre a Berardi del Sassuolo. L'attaccante classe '94 rimane il preferito di Sarri, nonostante i costi di cartellino e ingaggio rendano l'operazione complessa da portare a casa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei tra le alternative spicca Politano del Napoli: il giocatore è in scadenza nel 2025 e di fronte a un'offerta da 15 milioni più bonus il club azzurro non si opporrebbe al trasferimento. Inoltre il calciatore tornerebbe volentieri a Roma, la sua città natale.

Calciomercato Lazio, ballottaggio Amdouni - Marcos Leonardo

Per il ruolo di centravanti alternativo a Immobile al momento si profila una corsa a due: Amdouni da una parte, Marcos Leonardo dall'altra. Sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei l'entrata di un esterno di valore permetterebbe a Sarri di avere a disposizione anche Felipe Anderson come carta da giocare al centro e quindi spalancherebbe lo porte all'arrivo di un profilo da far maturare alle spalle di Immobile, leader indiscusso. I discorsi con Basile (per Amdouni) e Santos (per Marcos Leonardo) sono avviati, anche se la Lazio aspetta il momento giusto per sferrare il colpo decisivo. Per lo svizzero c'è stato addirittura un incontro a Villa San Sebastiano tra il manager e Lotito. Siamo nella settimana più calda, anche sull'attacco sono attese novità importanti.