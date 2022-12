Calciomercato Lazio, anche la Cremonese pesca dal Verona: l'obiettivo in comune

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Alla ricerca di un centravanti, l'attaccante Kevin Lasagna resta un obiettivo della Cremonese per la seconda parte di stagione. Il calciatore classe '92 mai veramente al centro del progetto Hellas Verona in questa stagione, può lasciare gli scaligeri con la giusta proposta. La Cremonese alla ricerca di un centravanti pronto e affidabile per il girone di ritorno è seriamente interessata. L'attaccante gialloblu è stato accostato anche alla Lazio come possibile opzione low cost.