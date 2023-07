Calciomercato Lazio | Armini e Floriani di nuovo insieme? Un club sulle loro tracce

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Armini e Floriani Mussolini potrebbero tornare a giocare fianco a fianco, come fatto qualche anno fa sul campo della Primavera. I difensori biancocelesti, infatti, sono finiti nel mirino del Taranto, club di Serie C che, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe già avviato una trattativa per garantirsi il classe 2001. Dopo l'esperienza positiva con la maglia del Potenza, Armini, al contrario del compagno, non è riuscito a strapparsi la convocazione per Auronzo e, con il contratto in scadenza nel 2024, rientra automaticamente nella lista degli esuberi che, nel corso dell'estate, la società proverà a piazzare. Il Taranto, in questo, potrebbe rappresentare un'occasione, soprattutto se il trasferimento dovesse avvenire a titolo definitivo. Situazione diversa, invece, quella di Floriani Mussolini, fresco di rinnovo, e per il quale la soluzione migliore sarebbe un prestito secco.