Calciomercato Lazio | Barrenechea come Illing? Il possibile scenario

CALCIOMERCATO LAZIO - Marco Baroni, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe chiesto alla società di acquistare un play come ultimo regalo di mercato. A tre giorni dal termine, con il nome di Folorunsho sempre in ballo, ad aver stuzzicato le fantasie della dirigenza della Lazio sarebbe stato il profilo di Enzo Barrenechea. Protagonista lo scorso anno con il Frosinone, in estate è stato acquistato dall'Aston Villa con Emery che, però, lo ha tenuto fuori in occasione di entrambe le sfide di campionato contro West Ham e Arsenal, creando un caso intorno al talento argentino simile a quello che ha visto coinvolto Illing-Junior. Trasferitosi anche lui dalla società bianconera ai Villans, non è mai rientrato nei piani del tecnico che nelle scorse ore, nonostante fosse arrivato solo da poche settimane, ha acconsentito al suo ritorno in Italia con il Bologna che gli ha spalancato le porte ufficializzandolo in prestito nella giornata di oggi. Una strada che potrebbe seguire lo stesso Barrenechea qualora la Lazio decidesse di puntarci per rinforzare la propria cabina di regia. L'unica differenza, seppur sostanziale, sarebbe sulla formula. Difficilmente, infatti, da Formello potrebbero accettare di acquistarlo in prestito senza neanche inserire un'opzione di riscatto.