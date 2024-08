Calciomercato Lazio | Barrenechea si trasferisce in Spagna: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Era stato accostato alla Lazio, per quanto sembrava un'ipotesi difficilmente percorribile, ma Enzo Barrenchea a pochi mesi dal suo arrivo ha deciso di lasciare l'Aston Villa dopo l'esclusione dalla rosa di Emery. Come Illing-Junior passato in prestito al Bologna, secondo quanto riporta Matteo Moretto, anche il centrocampista argentino si trasferisca dai Villans al Valencia in prestito secco senza opzione di riscatto.