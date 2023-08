Calciomercato Lazio| Castellanos e i rimpianti di una big europea: il retroscena

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le vie del calciomercato sono davvero infinite e decisamente intricate. Il Benfica sta per acquistare Arthur Cabral dalla Fiorentina per sostituire Gonçalo Ramos approdato al Paris Saint Germain. Una scelta che in apparenza piuttosto strana visto che l'attaccante viola si è messo in luce più che altro in Conference League senza però incidere più di tanto in Serie A.

Retrocescena di mercato: cosa c'entra Castellanos

L'ex direttore della comunicazione del Benfica Nuno Farinha al portale portoghese Bancada ha parlato proprio di questa tematica dichiarando che Cabral a suo avviso non era stato affatto contemplato come possibile successore del bomber portoghese. Sulla lista del club lusitano stando sempre a quanto affermato da Farinha da figurava invece el Taty Castellanos su cui la Lazio ha affondato subito il colpo senza troppi fronzoli. Il giocatore dal canto suo ha preferito firmare con i biancocelesti piuttosto che aspettare il Benfica che doveva prima perfezionare la cessione di Ramos. Insomma, El Taty era piuttosto ambito, ma il club capitolino è stato più bravo e lungimirante nell'accaparrarselo.