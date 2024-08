Calciomercato Lazio | Cherki al Psg? La risposta di Luis Enrique

Il futuro di Rayan Cherki resta un'incognita. Il calciatore francese, in più occasioni è stato accostato alla Lazio, è in rottura con il Lione ma nessun club sembrerebbe in questo momento intenzionato a fare un passo in avanti rispetto alla concorrenza. Tra quelli che sembrerebbero interessati ci sarebbe anche il Psg, nonostante le parole dell'allenatore Luis Enrique che, in conferenza stampa, ha spiegato: "Non ho niente da dire su nessun giocatore che non sia al PSG".