Calciomercato Lazio | Cresce la concorrenza per Sperstyan: due italiane su di lui

Tutti vogliono Eduard Spertsyan. La Lazio di recente l'ha messo nel mirino come sostituto di Luis Alberto, anche se il diesse Fabiani avrebbe chiuso a un suo possibile arrivo in estate. Come riportato da rangersnews.uk, in Inghilterra, il Krasnodar sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Da qui si sarebbe scatenato l'interesse di altri club in Italia e in Europa, a partire dai Rangers in Scozia e arrivando al Borussia Dortmund in Germania, a caccia del 'nuovo' Marco Reus. In Serie A, invece, avrebbero messo gli occhi su di lui la Juventus e la Fiorentina. La concorrenza è lunga: presto sapremo chi la spunterà per uno dei talenti più richiesti.